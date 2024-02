Draghi all'Ue: riformare i meccanismi decisionali. Le sfide globali

Lo strumento migliore è emettere debito comune per finanziare gli obiettivi comuni, a cominciare dalla difesa. Ma non c’è accordo tra i principali paesi della Ue. L’idea di un vero “fondo sovrano” non è praticabile almeno per il momento: la sovranità europea fa venire l’orticaria e non solo al di là dell’Elba e del Danubio. Allora emerge un piano B: creare un fondo d’investimento pubblico-privato con un ruolo importante della Bei, facendo leva anche sul bilancio europeo. A questo sta lavorando Mario Draghi. Un percorso più accidentato tecnicamente, ma più realistico politicamente perché sarebbe d’accordo anche il ministro delle finanze tedesco, il liberale Christian Lindner. Sono ancora solo indiscrezioni a proposito del rapporto Draghi sulla competitività che si è già ampliato cammin facendo.

