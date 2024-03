“Conte sbaglia, al campo largo servono i riformisti”. Parla la dem Simona Malpezzi

“Dobbiamo fare uno sforzo maggiore anche in Basilicata: Azione deve stare in coalizione, d’altronde penso che il Pd abbia dimostrato sempre la volontà di allargare, è giusto farlo anche in questo caso, utilizzando tutto il tempo utile per dare un’alternativa compatta alla destra”. Simona Malpezzi, senatrice del Pd e coordinatrice nazionale di “Energia popolare”, il correntone dei bonacciniani, i riformisti dem, non si tira indietro. Carlo Calenda dice che voi riformisti del Pd ormai siete silenziosissimi, non parlate quasi più, neanche per difendere il partito dall’Opa ostile di Giuseppe Conte. Che cosa vi è successo, siete davvero così silenziosi? “Non è vero, semmai non siamo litigiosi”, replica secca Malpezzi. “Facciamo valere il nostro punto di vista, ma cerchiamo di farlo in modo costruttivo, il nostro, che è un partito serio, ha degli organismi che consentono la discussione interna, è lì che diamo il nostro contributo per rafforzare il Pd, con la consapevolezza che il nostro partito deve lavorare per una coalizione molto amplia”. Mentre il Foglio dialoga con Malpezzi, in effetti, in Basilicata, su impulso del Pd, è stato riaperto un tavolo questa volta è stata invitata anche ad Azione, e chi la rappresentata da quelle parti, l’ex governatore Marcello Pittella. Schlein però non indietreggia sul nome del candidato: l’oculista Domenico Lacerenza, scelto insieme a Conte e al M5s, ma senza neppure consultare Azione e gli altri partiti riformisti. Se non si torna indietro sul nome, dice Carlo Calenda, significa che il Pd si è fatto trascinare dal M5s dove voleva: più che nel “campo largo” che piace al Nazareno, nel “campo giusto” che piace a Conte, e che esclude i riformisti. “Se questo è il progetto di Conte – dice Malpezzi – è destinato a fallire, il Pd è un partito che deve parlare a tutto il paese ed essere il perno di una coalizione larga e accogliente per tutti, Renzi e Calenda compresi. Nessuno deve poter mettere veti sugli altri, d’altronde solo così si offre all’Italia una seria alternativa alla destra. I punti che uniscono noi, i 5 stelle, Renzi e Caleda – dalla sanità all’istruzione – sono più di quelli che ci dividono. Conte – prosegue la senatrice dem – dovrebbe ascoltare quello che gli ha detto ieri (due giorni fa per chi legge ndr) Romano Prodi: se non si è inclusivi si perde. E anche un’altra cosa – aggiunge infine la senatrice dem – dovrebbe sapere che senza il Pd non si va da nessuna parte”.

