Perché Forza Italia sta riuscendo dove Renzi e Calenda hanno difficoltà. Parlano i sondaggisti

Se vincono è anche perché hanno un centro credibile, capace di riequilibrare le tendenze sovraniste della coalizione. Il successo in Abruzzo ha riacceso i riflettori sul ruolo nel centrodestra di Forza Italia, “che è in crescita ed è riuscita a drenare almeno 7 mila preferenze dalla Lega”, racconta Alessandra Ghisleri. Un po’ tutti i sondaggisti contattati dal Foglio lo confermano: “Le ultime elezioni, in Abruzzo ma anche in Sardegna, ci dicono che c’è un bacino molto grande di elettori moderati, determinante per ribaltare gli equilibri”, dice Fabrizio Masia. Eppure questi voti non sembrano essere appannaggio della coppia Renzi-Calenda. Questo perché, come spiega il politologo Lorenzo Castellani, “la deflagrazione dei loro rapporti ha portato al fallimento dell’offerta politica centrista. Mentre Forza Italia è diventato un partito vero”.

