Quanto pesa in Veneto la disconnessione fra economia e politica

Lega e Fratelli d'Italia sono impegnati in un distruttivo derby interno al centrodestra mentre il modello interclassista forgiato da Zaia non basta più. Occorre costruire ecosistemi territoriali, innovazione e sinergie tra industria e università. Ma chi governa e amministra per ora non sembra volersene interessare

Il Veneto politico continua a far discutere. La richiesta di Fratelli d’Italia di guidare con un suo uomo la regione, la querelle del terzo mandato di Luca Zaia e lo scontro interno alla Lega locale contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sul nord-est. Lasciando però in secondo piano l’evoluzione della struttura produttiva e le connessioni tra economia e politica. Zaia, infatti, oltre a essere quel campione di consenso che finora è stato con percentuali bulgare ogni qual volta si è sottoposto al giudizio delle urne, ha contribuito anche a forgiare quelle connessioni. Il suo modello interclassista ha indubbiamente pagato, la sua popolarità è altissima sia tra i piccoli imprenditori della regione sia tra gli operai, non c’è associazione dei corpi intermedi che possa permettersi di prescindere totalmente dai suoi orientamenti. Che poi sono stati estremamente cauti: a differenza dei suoi predecessori si è sempre tenuto alla larga dagli affari e dalla finanza reputandoli giudiziariamente pericolosi, si è applicato a modelli di politica industriale solo per allargare le zone di produzione del Prosecco, per il resto ha accompagnato lo sviluppo della regione come un padre segue il figlio che anno dopo anno prosegue diligentemente nei suoi studi.