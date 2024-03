Altro che Salvini. Il vero problema di Meloni si chiama Luca Zaia

"La battaglia sul terzo mandato non è chiusa. E in ogni caso siamo pronti: abbiamo un serbatoio di amministratori incomparabile. Giorgia scherza col fuoco e col leone. Chi crede che il Veneto verde sia finito si sbaglia di grosso", dicono dalla Liga

Venezia. Altro che Salvini: il vero problema della premier Meloni è Luca Zaia. La scalata ostile sul Veneto di FdI rischia di costare caro. “Questo argomento ha ricompattato la Liga come non accadeva da tempo”, spiega Alberto Stefani, segretario regionale del Carroccio. “Giorgia scherza col fuoco e col leone. Chi crede che il Veneto verde sia finito si sbaglia di grosso”, gli fanno eco Roberto Marcato e Alberto Villanova, assessore e consigliere, la torre e l’alfiere di Zaia. “La battaglia sul terzo mandato non è chiusa. E in ogni caso siamo pronti: abbiamo un serbatoio di amministratori incomparabile”. Ciapa e porta a casa, Giorgia. Nell’intricato scacchiere politico del nord – dove il centrodestra domina, ma perfino il Südtiroler Volkspartei conta più governatori di FdI – i fedelissimi della premier contavano sul terreno venetista, molle e martoriato, per piantare la loro simbolica bandierina oltre la linea del Po. E invece “questa è la nostra linea del Piave”, ribadisce Villanova.