“Terzo mandato? Uno specchio per allodole: la Lega vuole Zaia a Bruxelles”. Parla Da Re

“Se il partito non molla il sovranismo il governatore del Veneto non accetterà”, avverte l'europarlamentare della Lega. “Eravamo al 34 per cento: abbiamo preferito i colpi di teatro all’opposizione costruttiva. Alle urne la pagheremo cara”

Sussulti d’orgoglio. Anzi no. La Lega presenta l’emendamento al decreto Elezioni, per garantire a Zaia il terzo mandato? “Uno specchio per le allodole. E Luca non è tipo da cascarci”. La segreteria veneta fa partire la sfida a FdI, autorizzando i suoi a correre da soli alle amministrative? “L’importante sarà non sbagliare gli uomini. Cosa che invece sta succedendo per l’Europa: personaggi come Lorenzo Cesa e il generale Vannacci sono estranei alla mia militanza”. Dopo 41 anni da tesserato e gli ultimi cinque a Bruxelles, Gianantonio Da Re è un disilluso. “Forse ho idee di un partito che non c’è più”. Quello di oggi com’è? “Troppo urlatore, poco governista. Tanti calcoli, nessuna visione. Ora i vertici chiedono a Zaia di candidarsi alle europee. Ma a queste condizioni lui non accetterà”.