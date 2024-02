La Liga in Veneto lancia la sfida a Fratelli d'Italia

La segreteria regionale del Carroccio apre alle candidature separate per le prossime elezioni amministrative. Obiettivo: attutire la batosta prevista alle europee e avere ancora voce in capitolo per il dopo Zaia. Che intanto, qualcuno vorrebbe a Bruxelles

Che vinca il migliore. O magari il più longevo sulla piazza, si augura la Liga. Perché c’è poco da girarci attorno: oggi anche il profondo Veneto rischia di finire in pasto a Fratelli d’Italia. La base del Carroccio suona l’allarme da tempo. E alla fine se ne sono accorti anche i vertici, che per la prima volta aprono al derby nel centrodestra: senza rancore, cari meloniani, ma alle prossime elezioni comunali correremo da soli. Tradotto, fuor di galateo: o si contesta il territorio all’alleato di governo, o ci si rassegna all’irrilevanza. Che per un partito memore del 50 per cento dei voti veneti alle ultime europee è quasi un fatto compiuto, visto che ormai raggiungere il 15 saprebbe di mezza impresa.