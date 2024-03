Meloni sceglie la capa dei servizi Elisabetta Belloni come coordinatrice del G7

A sorpresa la premier sostituisce l'attuale sherpa Luca Ferrari, che diventerà il nuovo ambasciatore italiano in Israele. Belloni resterà anche alla guida del Dis

Giorgia Meloni ha scelto. Elisabetta Belloni, numero uno dei servizi segreti italiani, sarà anche la coordinatrice degli sherpa per il G7 a presidenza italiana. La nomina, che non inciderà sul suo ruolo al vertice del Dis – il dipartimento della presidenza del Consiglio che coordina il lavoro delle agenzie di intelligence interna ed esterna – è inserita nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri. Belloni prenderà il posto di Luca Ferrari che diventerà il nuovo ambasciatore italiano in Israele. "In considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell’ambasciatore Luca Ferrari, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del presidente del Consiglio, permanendo nell’attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza", informa una nota di Palazzo Chigi.

Belloni, già candidata al Quirinale dalla coppia Salvini-Conte, era stata sondata nei mesi scorsi da Palazzo Chigi come possibile consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dopo l'allontanamento di Francesco Talò (rimosso in seguito alla telefonata dei finti comici russi a Meloni). Alla fine per quel ruolo fu chiamato l'ex ambasciatore in Tunisia Fabrizio Saggio.

Nel prossimo consiglio dei ministri – di cui non è ancora nota la data di convocazione – saranno anche recepite le nomine di Sarah Eti Castellani come console ambasciatore in Bosnia-Erzegovina e quella di Carlo Formosa come ministro plenipotenziario nell'ufficio diplomatico italiano a Kyiv, guidato dall'ambasciatore Pier Francesco Zazo.