Il Pse guarda con preoccupazione al campo largo: "Pd, attento al M5s"

Il sospetto dei socialisti verso il filoputinismo “pacifista” dei grillini: "Per noi la solidarietà all’Ucraina è una priorità". E per Conte? Lui non parla ma il Movimento 5 Stelle è l'unico che ha votato contro una risoluzione del Parlamento Ue per Kyiv

"La solidarietà all’Ucraina è fondamentale per noi del Pse, ed è fondamentale anche per le alleanze". Chi non è solidale, insomma, è fuori: non è coalizzabile con i socialisti europei. Le parole dette al Foglio da Katarina Barley, capolista dell’SpD tedesco alle europee, puntano dritte verso il Nazareno, e infatti verso Roma sta volando anche lei, attesa questa sera assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al premier spagnolo Pedro Sanchez al Campidoglio con tutto il gotha del Partito socialista europeo alla vigilia del suo congresso. Ieri mattina il M5s ha votato contro una risoluzione del parlamento europeo in solidarietà dell’Ucraina. Ed ecco che nell’alleanza tra Pd e grillini si riaffaccia un problema enorme.