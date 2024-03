“L'ho detto a Conte, l'alleanza organica con il Pd non ha senso”. Parla Virginia Raggi

Per l'ex sindaca di Roma il successo in Sardegna non è legato all'alleanza con i dem, ma alla capacità di Todde. “Non servono alchimie di palazzo. Noi lottiamo per Assange”. E sull'ipotesi Di Battista alle europee: "Saprebbe far sentire la nostra voce"

In Sardegna ha vinto il campo largo? “Macché, ha vinto una candidata eccezionale che ha proposto un progetto vincente per la regione. Gli elettori non votano le formule politiche, ma i progetti che offrono soluzioni ai loro problemi”. Per Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, non c’è alcuna lezione da trarre dalle recenti elezioni regionali vinte da Alessandra Todde, la grillina candidata da una coalizione a trazione Pd e M5s. Non è il segnale che serve un’alleanza a sinistra per opporsi con successo alla maggioranza? “Una cosa per me è chiara – risponde l’ex sindaca – non sono d’accordo con l’idea che il campo sia individuato esclusivamente dal presentarsi come alternativa al governo, è una scelta subalterna che non condivido affatto. Si deve essere alternativi nelle proposte non nella formula con la quale ci si presenta”, prosegue Raggi. “Alessandra ha avuto la capacità di aggregare attorno a sé e al suo progetto tanti partiti politici ma soprattutto tantissime persone. La formula vincente è il progetto, non le alchimie congegnate nel ‘palazzo’”.