Salvini elogia Trump ma la Lega lo isola

Su X il leader del Carroccio si congratula per i risultati delle primarie repubblicane americane. Ma a mettergli like e condividere il suo post ci sono solo Borghi, Bagnai, novax e antieuropeisti

Ormai sulla campagna elettorale americana Matteo Salvini è uscito allo scoperto. Nelle ultime settimane, un tweet dopo l'altro, il leader del Carroccio non ha mostrato alcun indugio nel dare il suo sostegno a Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Ma i "congrats" del vicepremier esibiti sui social non raccolgono grandi consensi tra gli altri leghisti. Basta curiosare tra le interazioni totalizzate da Salvini nel suo ultimo tweet di congratulazioni per la vittoria trumpiana in South Carolina, per imbattersi in un grande silenzio.