Tajani si smarca dagli alleati: “Trump non è un riferimento per Forza Italia”

“Trump un punto di riferimento anche per Forza Italia? Noi non l’abbiamo mai detto. L’unico punto di riferimento di Forza Italia è Forza Italia”. Risponde con queste poche, sibilline, parole alla domanda del Foglio Antonio Tajani. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha appena tenuto una conferenza stampa nella sede del partito, a Roma, per annunciare nuovi ingressi in Liguria. E a margine, al nostro giornale, conferma la linea già espressa dal leader del Partito popolare europeo Manfred Weber, secondo cui Trump nell’attaccare i paesi della Nato sta facendo “un gioco molto pericoloso, per ragioni interne. Ciò può avere conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale”. Del resto, su questo Tajani si era già espresso: “Non condivido le parole di Trump”. Eppure dentro FdI e Lega la pensano diversamente.

