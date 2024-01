Perché, dove ti giri, c'è una destra minacciosa sul cammino di Meloni

In Italia, dopo il 9 giugno, Salvini sarà ancora di più la sua spina nel fianco. In Europa, avere molti governi di destra potrebbe essere un problema per curare gli interessi nazionali. E Trump? Già adesso è un ostacolo per i progetti politici di una post nazionalista

Quando si ragiona sul futuro di Giorgia Meloni viene spesso naturale chiedersi quali possano essere, di qui ai prossimi mesi, i grandi ostacoli presenti sul suo percorso politico. Chi pone questa domanda lo fa partendo da un assunto malizioso, dando cioè per scontato che il principale ostacolo che dovrebbe contrapporsi in modo naturale di fronte alla maggioranza di governo, ovvero l’opposizione, sia poco rilevante, poco concreto, troppo fumoso e del tutto inconsistente. Il tempo ci dirà se questo calcolo è corretto (possibile che il Pd non vada bene alle europee, come temono gli stessi leader massimi del Pd, ma è impossibile che i partiti dell’opposizione prendano più voti dei partiti della maggioranza?), ma al momento la minaccia rappresentata dai partiti che si oppongono al governo non appare così solida da far tremare l’impalcatura che sorregge il governo Meloni. E dunque vale la pena esplorare altri terreni. Punto numero uno: l’economia? Finora, Giorgia Meloni ha camminato sul velluto, per quanto riguarda l’economia, e nei suoi primi quindici mesi di governo, su questo fronte, non vi sono stati problemi.