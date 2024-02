L'elezione vuota della Carolina del sud

Trump vuole stravincere, Nikki Halei non accenna a lasciare: non c’è fretta

Donald Trump da settimane dice che oggi sarà il giorno decisivo, il giorno in cui l’unica persona che ha ancora il coraggio di sfidarlo mollerà, così lui diventerà il candidato del Partito repubblicano per il 2024. Se lo dice da solo, glielo dicono i suoi advisor, e lo dice ai suoi elettori, nei comizi spregiudicati e nelle email aggressive. L’idea di uno sfidante interno è già abbastanza offensiva per le sue fantasie autocratiche e la sua morale manichea, e non ha intenzione di spendere altri soldi per le primarie. I giudici gli stanno alleggerendo il portafogli. I soldi che sta raccogliendo vorrebbe spenderli contro Joe Biden, che invece sta toccando nuovi record nella sua raccolta fondi per quella che sarà la campagna elettorale più costosa della storia.