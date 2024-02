Meloni: "Pericoloso togliere sostegno alla polizia". Da Mattarella solidarietà agli agenti aggrediti a Torino

"Non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona. Ora vediamo chi esprimerà solidarietà", ha detto la premier, dopo l'assalto degli antagonisti a una pattuglia nel capoluogo piemontese. Dal Quirinale "fiducia e vicinanza alla Polizia"

"Penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, è un gioco che può diventare molto pericoloso", così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Tg2 post, è tornata sugli scontri avvenuti gli scorsi giorni a Pisa tra la polizia e gli studenti nel corso di una manifestazione pro palestina. Intanto ieri pomeriggio una pattuglia della polizia di Stato è stata assaltata davanti agli uffici della Questura da circa cinquanta persone che, con pugni e calci, hanno tentato di fermare il trasferimento di un uomo di origini marocchine in un centro di rimpatrio in Lombardia. In serata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto per esprimere solidarietà al capo della Polizia dopo l'assalto subito.