Lollobrigida s'incarta nel meat sounding

E’ davvero difficile venirne fuori, per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La legge sulla “carne sintetica”, che doveva essere il manifesto simbolico-culturale del governo Meloni, si sta rivelando un imbroglio difficile da sgrovigliare. Un problema riguarda il cosiddetto “emendamento Centinaio” contro il meat sounding, dal nome dell’ex ministro dell’Agricoltura leghista, che rischia di far saltare tutto il ddl Lollobrigida. Si tratta dell’art. 3 che proibisce, per i prodotti a base di proteine vegetali, le denominazioni riferita alla carne: è, insomma, la fine in Italia degli “hamburger di soia”, delle “polpette di ceci” e di tutti gli altri analoghi prodotti per vegani e vegetariani. Oggi alla Camera Riccardo Magi di +Europa, in un’interrogazione al ministro, ha ironicamente denunciato “un fatto gravissimo”: “Alla mensa della Camera vengono serviti hamburger di lenticchie e polpette di piselli”.

