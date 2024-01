Carne sintetica, Lollobrigida ora pensa di rivalutare il divieto sul meat sounding

Bruxelles. La crociata contro la “carne sintetica” del ministro Francesco Lollobrigida trova nuove sponde in Europa ma la falla sul divieto ai prodotti soggetti a meat sounding, sollevata dal Foglio, mostra i limiti tecnici e politici della legge. Da Bruxelles, infatti, arriva un primo mezzo passo indietro rispetto all’articolo che proibisce di associare i termini legati alla carne ad alimenti a base vegetale e che, quindi, metterebbe al bando prodotti come gli “hamburger vegetali”. Uscito dal Consiglio Agricoltura infatti Lollobrigida si dice pronto a un possibile passo indietro sul cosiddetto emendamento Centinaio, (sostenuto con forza dalla Coldiretti): “Ho letto oggi sul giornale, è un tema che non incide sull’intera legge, ma su un singolo articolo”, spiega il ministro, e comunque “se su questo punto vi fosse un problema, potremmo fare una valutazione”. Ieri il Foglio aveva dato la notizia che Unionfood, l’associazione guidata da Paolo Barilla che rappresenta l’industria agroalimentare italiana, ha depositato un parere a Bruxelles, nell’ambito della procedura Tris, che chiede alla Commissione Ue di cancellare quell’articolo. “Ho visto Paolo Barilla pochi giorni fa, in una splendida conferenza che abbiamo fatto insieme. C'è una collaborazione costante”, rassicura Lollobrigida.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE