L'illusione francese di Lollobrigida sul divieto della carne sintetica

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dichiarato che sul divieto della carne sintetica l’Italia è “all’avanguardia” dato che la Francia vuole imitarci. “In assemblea nazionale francese – ha detto il ministro – è stata presentata una legge che si rifà alla legge italiana sulla carne sintetica esplicitamente”. A parte che l’essere in compagnia non rende la rotta intrapresa corretta, è il caso di ridimensionare l’annuncio di Lollobrigida. La proposta di legge per vietare la produzione e la commercializzazione di carne sintetica in Francia è stata presentata lo scorso 15 dicembre da deputati dei Républicains, partito di destra moderata che è all’opposizione. In assenza di un appoggio politico di Macron e della sua maggioranza, l’atto ha lo stesso valore di una proposta di Elly Schlein o Nicola Fratoianni in Italia.

