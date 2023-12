Il governo sblocca l'impasse sulla carne sintetica: Mattarella verso la firma del ddl

Con molta probabilità, almeno questo è ciò che confida il governo, oggi o comunque nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica promulgherà il ddl Lollobrigida che vieta la cosiddetta “carne sintetica”. Ciò che ha sbloccato l'impasse è un passaggio certificato questa mattina: l'invio, da parte del governo, a Bruxelles della notifica Tris (una procedura che serve a prevenire gli ostacoli al commercio Ue). Non ci sarà, quindi, un'opposizione o un temporeggiamento da parte del Capo dello stato sulla promulgazione. Sergio Mattarella, ovviamente, esaminerà il testo ma non attenderà, come pure si è paventato, la valutazione di Bruxelles che potrebbe arrivare anche fra tre mesi. Ciò che il Quirinale voleva dal governo prima della firma era un rispetto procedurale, come appunto l'invio della notifica della legge a Bruxelles, sul cui merito spetterà poi alla Commissione fare una valutazione rispetto alla compatibilità con il mercato comune. Da questo punto di vista, almeno dal punto formale, non doveva esserci alcuna frizione con il governo, visto che il ministro Lollobrigida aveva più volte manifestato l'intenzione di inviare la notifica a Bruxelles. Ma sul piano sostanziale sono tanti i sospetti, le incomprensioni e le tensioni tra le due istituzioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE