Ritirata patriottica: Lollobrigida si rimangia il ddl sulla "carne sintetica"

Il governo richiede, in gran segreto, la revoca della notifica a Bruxelles della legge che proibisce i cibi da "colture cellulari" per evitare la bocciatura della Commissione. Un'altra retromarcia

Mentre in pubblico assaltavano le multinazionali e il cibo di Frankenstein, in segreto il governo Meloni prepara la ritirata. Così mentre a Roma la Coldiretti, l’organizzazione che detta la linea al ministero dell’Agricoltura, in piazza rivendicava la lotta contro la “carne sintetica” (“Ci dicono che siamo oscurantisti – dice il segretario generale Vincenzo Gesmundo – invece siamo gli unici che hanno acceso una luce sul fenomeno”), a Bruxelles di fatto si prende atto dell’insostenibilità della norma oscurantista. “Si richiede il ritiro della richiesta di notifica – recita la comunicazione del ministero guidato da Francesco Lollobrigida inviata lunedì al Mimit, che si occupa di queste pratiche – per un approfondimento delle tematiche oggetto del ddl, alla luce della discussione parlamentare in corso e delle modifiche che il testo potrebbe subire”.