Salvini chiede il conto a Zaia sul terzo mandato: "Candidati". Franceschini: "E' finito". Pd in panne

Salvini ha la sua Giarabub, la gloriosa disfatta, la sconfitta per l’idea. L’emendamento della Lega sul terzo mandato viene bocciato al Senato. Meloni e Tajani gli votano contro, Pd e M5s anche. Il governo che durerà cinque anni, come ripetono Meloni e Salvini, parla così. Pochi minuti prima che la commissione Affari costituzionali decida, il presidente Balboni di FdI, fuori dall’Aula, chiede al capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo: “Ma sul serio non lo ritirate? Ritiratelo. State sbagliando”. Romeo, di fronte ai commessi, gli risponde: “Ci dovete mandare sotto. Ci dovete massacrare. Massacrare! Non ci siete solo voi. Non lo ritirerò mai. Hai capito? Mai. E’ una battaglia identitaria”. Continueremo. Basta!”. La chiamano armonia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE