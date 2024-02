Terzo mandato bocciato. Il Senato vota "no" all'emendamento della Lega

La commissione Affari costituzionali respinge la proposta per i governatori. Hanno votato contro Fdi, FI, Pd, M5s e le altre forze di minoranza. In mattinata era già arrivata la retromarcia del Carroccio sui sindaci



Bocciato. L’emendamento sul terzo mandato presentato dalla Lega, al Senato, viene bocciato in commissione Affari costituzionali. La Lega perde. Salvini ha ordinato di non ritirare l’emendamento. I senatori hanno votato e scelto il no. Contrari Fdi e Forza Italia, M5S, Pd. Il partito di Elly Schlein ha scelto di votare in accordo con il M5S. Alla fine i voti contrari sono stati 16, quelli a favore solo 4.