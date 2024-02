Il Pd di Schlein va in tilt sul terzo mandato. Riunioni, call, tavoli e sindaci contro. La minaccia ai big

L'emendamento della Lega spacca amministratori e segretaria. Per paura di essere superati dal M5s, che vota contro, si cerca un compromesso che scontenta tutti. Il caso delle deroghe agli ex ministri

Un pasticcio, un ripieno, un culurgiones. Per bollire la posizione sul terzo mandato, il Pd manda a fuoco la cucina. Quando sembra che l’emendamento della Lega, al Senato, non venga ritirato, e dunque messo al voto, oggi, nel Pd volano i grembiuli. Elly Schlein si trova a Cagliari, ma a Roma c’è il suo responsabile Enti locali, il Baruffi, che dovrebbe decidere la strategia. La posizione della segretaria è “no”, ma i sindaci del Pd rispondono: “E invece sì”. Alla Camera, i deputati iniziano a pregare: “Speriamo che Meloni e Salvini la risolvano tra di loro”. Si organizzano quattro tavoli analitici dem, tre videocall, due sedute spiritiche, per arrivare alla mediazione: usciamo dall’Aula. Forse. Tirando i dadi si fa prima.