"Terzo mandato per tutti, senza contare gli abitanti. I voti poi li devi prendere", dice il sindaco dem di Mantova

"Su ventisette paesi Ue, il limite ai mandati per i sindaci esiste soltanto in Italia e in Polonia", dice Mattia Palazzi. "Si sentono commenti allarmati, come se si chiedessero mandati illimitati per sindaci eterni e con stravolgimento dell'equilibrio tra poteri. Ricordiamoci che i cittadini possono mandarti a casa"

La croce e la delizia del terzo mandato, nel senso dell'argomento dirimente che incombe su centrodestra e su centrosinistra, è posizionata al primo tornante: il voto di giovedì, in Senato, in commissione Affari Costituzionali, sugli emendamenti al decreto elettorale non ritirati dalla Lega, nonostante la divergenza di opinioni nel centrodestra, e riguardanti proprio l'argomento suddetto. L'incertezza regna in entrambi gli schieramenti. Un risultato è stato raggiunto intanto nel centrosinistra: in una settimana, nel Pd, si è passati dal disegnare un fantomatico paese delle satrapie (le città potenzialmente governate da sindaci eletti tre volte, per dirla con le parole capogruppo schleiniano in Senato ed ex ministro Francesco Boccia, subito incalzato da alcuni sindaci dem al grido di “incredibile”) al possibilismo del “tavolo di discussione” interno partorito dalla direzione di lunedì e previsto per domani.