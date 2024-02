Il muro di FdI sul terzo mandato. Marsilio: “Io non ci penso affatto”

Presidente, ma questo continuo insistere sul terzo mandato per governatori e sindaci, con tutto quello che comporta il vostro lavoro, non è una forma di accanimento? Forse più delle parole, conta la risata con cui risponde al Foglio Marco Marsilio, il presidente dell’Abruzzo. “Un terzo mandato? E chi ci pensa! No no, fatemi concentrare sulla possibilità di farne un secondo”, dice l’esponente di FdI, che da governatore uscente sarà il candidato del centrodestra alle prossime regionali, in programma in primavera. Marsilio è consapevole però che “proprio perché il mio pensiero è alle prossime elezioni, forse non sono la persona adatta per un commento. Non voglio fare un torto ai miei colleghi dando loro delle lezioni. Dico solo che sono concentrato sul secondo mandato, speriamo che ci sia, siamo fiduciosi. La gente ci dice che abbiamo lavorato bene. Ce la possiamo fare. E al terzo non ci penso”. Eppure avrà visto che la Lega l’ha trasformata in una battaglia campale, loro che fino a qualche anno fa, come disse anche lo stesso Salvini a Pontida, nel 2016, all’ipotesi di mandati eterni si opponevano. “Non lo so. Non le ho viste quelle dichiarazioni. E’ un problema che adesso non mi pongo”, dice ancora Marsilio.

