Barelli (FI): “Su Putin noi diversi dalla Lega. In Basilicata c'è solo Bardi”

“Non so cosa c’è nella testa di Salvini, ma la posizione di Forza Italia su quanto accaduto ad Alexei Navalny è molto chiara: non è morto di morte naturale, sicuramente era un peso per Putin. La nostra valutazione politica è netta: è una vittima del regime russo”. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, ci tiene a marcare le differenze: “Questa – ribadisce – è la nostra posizione spiegata anche dal vicepremier Antonio Tajani”. E però, ce n’è un altro di vicepremier, il leghista Matteo Salvini, che sulla vicenda ha una posizione ben più timida. Il segretario del Carroccio continua a ripetere che “saranno i medici e giudici ad accertare cos’è successo”. Che stia ammiccando all’elettorato filorusso in vista delle prossime elezioni europee? “Onestamente – dice Barelli – io questo non lo so, andrebbe chiesto a lui, noi non possiamo rispondere per le enunciazioni di esponenti di un altro partito, anche perché la nostra posizione è diversa, ed è chiarissima”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE