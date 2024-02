La protesta degli agricoltori manda in cortocircuito la eco-sinistra sulle biotecnologie

Il Pd vota metà a favore e metà contro, il M5s vota no anche se Beppe Grillo (e il governo Conte) è per il sì. Il voto europeo sulle Nuove tecniche genomiche (Ngt) mostra le contraddizioni del "campo largo" su sostenibilità e innovazione

Quando nel “campo largo” uno dei più lucidi è Beppe Grillo vuol dire che è grande la confusione sotto il cielo. E questo è sicuramente uno degli effetti dell’irruzione nella scena politica dei trattori. Le proteste degli agricoltori hanno messo radicalmente in discussione il Green deal europeo, i suoi obiettivi e soprattutto i mezzi per raggiungerli. Ma la posizione degli agricoltori non è di esclusivo rifiuto della transizione. Ci sono punti su cui i ruoli sono ribaltati rispetto alla narrazione convenzionale: gli agricoltori sono per l’innovazione verde, mentre gli ecologisti sono su posizioni reazionarie. È il caso delle Nuove tecniche genomiche (Ngt), su cui mercoledì ha votato il Parlamento europeo.