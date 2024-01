Il riso della vittoria. Dopo aver perso il treno degli ogm, l'italia prenda quello delle Tea

Siamo nel pieno del Next Generation Eu e forse il profumo di un cambio generazionale ha raggiunto anche la ricerca in agricoltura. Il 2 gennaio scorso l’Università Statale di Milano ha depositato una richiesta di sperimentazione in pieno campo di un riso ottenuto mediante le Tea (Tecniche di evoluzione assistita) progettato per ridurre l’impiego di fungicidi e produrre un buon riso da risotto. La malattia che affligge le nostre risaie si chiama brusone e gli agrofarmaci in uso sono ora vietati, lasciando così gli imprenditori agricoli disarmati contro questa micosi. Così, la professoressa Vittoria Brambilla ha notificato la richiesta di sperimentazione in campo al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) di un riso dalle Tea, che in laboratorio ha dimostrato di tollerare bene l’infezione da brusone: ma si sa che solo una sperimentazione in condizioni reali può dare indicazioni solide.

