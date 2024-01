Quanto pesa e di che colore è il malumore agricolo contro l'Europa delle città

Ancora una volta, la sinistra europea e italiana non capisce il significato di questa nuova protesta e lascia alla destra, in Italia soprattutto alla Lega, la capacità di raccogliere l’inquietudine agricola. E aveva già perso anche il tema della caccia

Il contado si ribella contro la città, quelle belle rivolte contadine come nei secoli bui di Alessandro Barbero. Le proteste dei contadini percorrono l’Europa. Prima Olanda, poi Germania, ecco la Francia; e anche Polonia, Scozia, Romania, Spagna. Pure l’Italia. E’ proprio l’Europa dei cittadini l’oggetto delle proteste agricole. Per “Europa dei cittadini” s’intende non la comunità delle persone titolari dei diritti di cittadinanza bensì, in senso letterale, proprio l’Europa dei cittadini che vivono nella città, in appartamenti terrazzinomuniti e in villette a schiera con siepe di lauroceraso e forsizia d’ordinanza.