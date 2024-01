La grancassa delle proteste contadine in Europa: difesa dell'ambiente o dei sussidi?

Questa storia della rivolta contadina in Europa, sussidi e corporazioni sindacali a parte, sfruttamento populista a parte, sembra carica di lasciti ingombranti del passato e ipotesi non solo sociali o politiche, ma culturali e ideologiche, sul futuro, e ha qualcosa di incomprensibile. Quando una moltitudine si mobilita e suona la grancassa con toni irriducibili e a volte violenti, sociologi e filosofi, scrittori e intellettuali militanti, accorrono e imbastiscono il gioco non sempre stucchevole dell’interpretazione. Si parla di vita delle comunità rurali, di fenomeni spaventosi come le statistiche sull’indebitamento e il suicidio di agricoltori francesi in sequenza, si misura la distanza con la condizione urbana, come era avvenuto con i gilet gialli ovvero la rivolta del ceto medio periferico; si parla anche di ricerca avanzata, di scienza e tecnologia, di sviluppo e sostenibilità ambientale, e semplicemente del sapore della bistecca o del senso generale stilisticamente corretto dei modi di vita vegetariani e vegani così di tendenza nei nostri anni. Per non dire delle politiche economiche in Europa, delle multinazionali globalizzate, e delle questioni di cosiddetta sovranità alimentare (invenzione macroniana prima che lollobrigidiana, dunque né di destra né di sinistra).

