Il  sostegno europeo a Kyiv  è “incrollabile”, fino a  quando non entrano in gioco gli agricoltori

Bruxelles. L’Unione europea dice che il suo sostegno all’Ucraina è “incrollabile”, ma quando entrano in gioco gli agricoltori il sostegno inizia a crollare. Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha annunciato che proporrà delle “salvaguardie” nazionali per permettere ai governi di imporre mini-embarghi all’importazione di cereali ucraini, nonostante il regime zero dazi e zero quote introdotto nel 2022 per sostenere l’economia dell’Ucraina di fronte all’aggressione della Russia.