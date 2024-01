Fico, l'Orbán di sinistra. Sull'Ucraina il premier socialista slovacco è pari al conservatore ungherese

Il primo ministro socialista slovacco Robert Fico ha dichiarato che l’unico modo per far terminare la guerra in Europa è che l’Ucraina ceda una buona parte del suo territorio alla Russia. Nel “compromesso”, evocato da Fico alla televisione pubblica, non farebbe parte l’ingresso dell’Ucraina nella Nato, contro cui la Slovacchia continua a opporsi. In pratica, l’accordo dovrebbe risolversi con un premio all’invasore, senza alcuna garanzia di sicurezza per l’invaso che escluda la possibilità di una nuova invasione in futuro. Fico ha vinto le elezioni in Slovacchia con un programma nazionalista, anti immigrati e pro russo, promettendo lo stop all’invio di armi all’Ucraina, il blocco al potenziale ingresso di Kyiv nella Nato e l’opposizione alle sanzioni alla Russia. Insomma, la posizione del premier populista di sinistra slovacco è sovrapponibile a quella del premier populista di destra ungherese. Fico ha infatti anche espresso un appoggio a Viktor Orbán per la decisione dell’Ungheria di bloccare il pacchetto europeo da 50 miliardi di aiuti per l’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE