Il Parlamento europeo fa il duro con Orbán, i governi no

Bruxelles. Il Parlamento europeo vuole andare alla resa dei conti con i governi e la Commissione di Ursula von der Leyen sulla loro inazione di fronte ai veti, ai ricatti e alle violazioni dello stato di diritto di Viktor Orbán. A due settimane da un vertice decisivo per gli aiuti finanziari dell’Ue all’Ucraina, minacciati dal veto del premier ungherese, la plenaria di Strasburgo oggi adotterà una risoluzione per chiudere due cose senza precedenti. La prima è andare avanti con la procedura dell’articolo 7 del Trattato per privare l’Ungheria del diritto di voto (e di veto) per le violazioni gravi e persistenti dei valori fondamentali dell’Ue. La competenza è del Consiglio, l’istituzione dove siedono i governi dei ventisette. Basterebbe una maggioranza dei quattro quinti degli stati membri per constatare le violazioni su stato di diritto e democrazia, prima di decidere all’unanimità di privare Budapest del suo voto. La seconda è attivare il processo per portare la Commissione davanti alla Corte di giustizia dell’Ue per contestare la sua decisione di dicembre di sbloccare undici miliardi di euro di fondi a favore dell’Ungheria, che erano stati congelati per le violazioni dello stato di diritto. “Ci vediamo in tribunale”, ha detto il deputato verde tedesco, Daniel Freund, rivolgendosi alla Commissione in un dibattito al Parlamento europeo.

