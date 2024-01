La penuria di razzi è fatale per Kyiv, dove si muore sotto i missili russi

I missili russi che oggi si sono abbattuti su Kyiv, Kharkiv e altre città ucraine, provocando la morte di più di venti persone e la distruzione di infrastrutture civili, hanno ricordato ancora una volta un drammatico fatto di questa guerra: nonostante il conflitto sia iniziato da quasi due anni, gli alleati occidentali non sono ancora in grado di tenere il passo nelle forniture di armi di cui l’Ucraina ha bisogno per difendersi. Le forze armate ucraine sono riuscite ad abbattere solo la metà dei missili lanciati dalla Russia. Molte vite sono state salvate, ma l’efficacia dei sistemi di contraerea sta diminuendo a causa della penuria di razzi forniti dagli occidentali. Kharkiv, dove il bilancio è di 6 morti e 51 feriti, non ha ancora la copertura antiaerea necessaria a proteggersi dagli attacchi quasi quotidiani con missili S-300.

