Difesa aerea, turbine, trasformatori. Di cosa ha bisogno l'Ucraina contro Putin d'inverno

Bruxelles. Nella notte tra domenica e lunedì la Russia ha lanciato otto missili balistici contro Kyiv, nel più grande attacco subìto dalla capitale da mesi a questa parte. Quattro persone sono rimaste ferite dai detriti. Grazie alla contraerea, i missili sono stati intercettati prima di colpire il bersaglio, uno dei più grandi impianti di depurazione di acque reflue di Kyiv. In caso di successo, la Russia avrebbe potuto innescare una catastrofe umanitaria. Nel momento in cui si avvicina l’inverno, con le temperature già scese più volte sotto zero, l’Ucraina si aspetta una moltiplicazione di attacchi con missili e droni contro le infrastrutture critiche. Una ripetizione di ciò che era accaduto lo scorso anno contro rete elettrica, centrali di produzione, centraline ad alto voltaggio, impianti di teleriscaldamento. Prendendo di mira le infrastrutture critiche, Vladimir Putin vuole “uccidere le città”, dice al Foglio Oleksandr Kharchenko, direttore dell’Energy Industry Research Center e consigliere del ministero dell’Energia, incontrato a Kyiv a fine novembre. Il principale bersaglio è la rete elettrica. “Il problema non è tanto non avere luce per qualche ora”. La gente si è organizzata con powerbank, generatori, scorte di cibo e acqua. Il problema è che senza elettricità “non si hanno fognature, distribuzione di acqua potabile e riscaldamento”, dice Kharchenko. “Se capita a meno 15 gradi e per diversi giorni, l’acqua congela nelle tubature e distrugge tubi e pompe. Il che significa che ci vorranno non mesi, ma anni per restaurare queste forniture di riscaldamento e acqua. Significa che le città vengono uccise”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE