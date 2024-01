La vittoria di Putin segnerebbe in modo indelebile la storia occidentale

Pare che la guerra in Ucraina stia prendendo una brutta piega. Non soltanto i russi non sembrano affatto in ritirata, ma gli ucraini appaiono sempre più soli e, forse, più sfiduciati. Stati Uniti ed Europa continuano a dare il loro appoggio, ma è evidente che entrambi stanno pensando ad altro, ai costi della guerra, certo, e forse più ancora alle conseguenze che questi avranno sulle elezioni ormai imminenti. Da un tre mesi poi è scoppiata un’altra guerra, quella tra Israele e Hamas, che sta destabilizzando drammaticamente tutta la regione medio-orientale. Una situazione geopolitica dunque sempre più complicata, che però non giustifica la coltre di silenzio che i media occidentali stanno stendendo sulla guerra in Ucraina, né l’aperta avversione all’invio di nuovi aiuti, che serpeggia sempre di più in certi settori della politica e dell’opinione pubblica. Quanto si diceva due anni fa, subito dopo l’invasione russa, a proposito della necessità di sentirci tutti ucraini, è vero oggi più di quanto lo fosse ieri. Specialmente per noi europei.

