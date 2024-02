I fascisti? Su Marte. Una Meloni mainstream. Il Nyt regala delusioni ai liberal italiani 

Dopo l’Economist, che alla luce dei fatti ha definito “esagerati” i timori dei liberal italiani per il governo di centrodestra guidato da Meloni in questo ultimo anno e mezzo, ecco la nota politica impeccabile del New York Times, a firma di Jason Horowitz, capo dell’ufficio romano. Detto in poche righe, che basteranno ai lettori del Foglio abituati alle nostre incursioni malignette nel mondo meloniano ma anche a commenti fair o semplicemente realistici e controtendenza di questi mesi, il Nyt scrive quel che nell’establishment italiano di centrosinistra si sa ma non si dice: il governo italiano è stabile, non si fonda su un’ideologia antieuropeista, al contrario la sua leader media con efficacia il rapporto politico e istituzionale di Bruxelles con le tendenze ostili di una generale opinione euroscettica delle destre populiste (Orbán, i polacchi ora all’opposizione, la destra lepenista in via di riallineamento parziale, altri movimenti sparsi che hanno subito sconfitte elettorali per loro istruttive sia pure in un quadro di spostamento a destra dell’asse politico europeo).

