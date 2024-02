Il governo Meloni non ama le banche, ma le banche amano il governo Meloni

È stata la settimana delle banche, questa, e dal mondo della finanza sono giorni che arrivano buone notizie a raffica. Lunedì, Unicredit ha comunicato risultati da sballo. Martedì, Intesa Sanpaolo ha diffuso numeri da record. Mercoledì, Mps ha registrato un utile inusuale, due miliardi di euro, che ha portato al suo azionista, lo stato, un dividendo inaspettato. E oggi anche Bpm ricorderà per quale ragione la terza banca italiana continua a essere considerata da molti istituti di credito come un buon partito con cui convolare a nozze. La settimana offre dunque buone notizie sul fronte delle banche e costringe inevitabilmente a fare un passo in avanti e a riflettere attorno a un tema di carattere generale che riguarda il rapporto che esiste oggi tra due mondi che spesso si sono mossi come vasi comunicanti: il mondo bancario e quello politico.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE