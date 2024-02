Trattori e rettori: gara Meloni-Salvini per gli agricoltori, stop di Bernini agli atenei online

Il primo è Matteo Salvini: “Evviva gli agricoltori, i cui trattori stanno costringendo l’Europa a rimangiarsi le follie imposte dalle multinazionali e dalle sinistre”. Poi ecco Giorgia Meloni dall’aereo Roma-Tokyo: “E’ una vittoria anche italiana l’annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi”. Lega e Fratelli d’Italia al gran premio dei trattori passano la giornata a commentare e a intestarsi, con stili diversi, la decisione della Commissione. Per Salvini, von der Leyen è la matrigna della Ue; per Meloni, Ursula “è un’amica” che sa ascoltare e fare marcia indietro. Il lavorio irrompe nel Milleproroghe dove le ragioni dei trattori si incrociano con quelle dei rettori. La politica che guarda alle europee passa tutta da qui.



Siccome tira la protesta dei trattori e la maggioranza è più cingolata che mai, nel decreto si studiano modi per prorogare di un anno il regime dell’Irpef per i redditi bassi. La Lega, con un rinato Gian Marco Centinaio estromesso dal governo Meloni dal ministero dell’Agricoltura, da giorni chiede che si reintroduca per tutti la sospensione dell’imposta voluta in manovra. E cita l’emendamento di Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera. Il Ministero dell’Economia cerca coperture sapendo che non potrà accontentare l’intera categoria. Si tratterà fino all’ultimo. La vicenda si intreccia con la calata dei trattori prevista a Roma fra giovedì e venerdì, quando Meloni riceverà una delegazione di agricoltori (oggi la premier è in Abruzzo fra campagna elettorale e accordi sui fondi europei di coesione). Intanto la protesta fra Sanremo e la capitale inizia a intasare le strade con code e disagi, nella discreta tolleranza del ministero dell’Interno “che monitora”. Chi si occupa di sicurezza intorno a Palazzo Chigi ha segnato giovedì e venerdì come giornate da attenzionare: ci potrebbe essere un corteo con una rappresentanza di lavoratori ricevuta dalla premier. La pecetta, che in questo caso è una zolla, nel Milleproroghe racconta dunque il non inedito scontro fra Fratelli d’Italia e Lega su chi si intesta gli aiuti al settore. Ma in controluce serve anche a Salvini per cercare di allontanare qualsiasi ipotesi di “Ursula bis” vagheggiata al contrario da Meloni ormai da settimane. Con le dichiarazioni, ma anche con la prossemica, vista la vicinanza fisica, sempre più frequente, fra la presidente del Consiglio e quella della Commissione. Tutti sanno guidare il trattore, non solo Amadues, ma anche dalle parti della maggioranza (ecco il ministro Roberto Calderoli: “Ho la patente da sette anni”, come raccontano le foto che lo immortalano sul mezzo della riscossa nel suo noccioleto da 25 mila alberi a Ossano, in provincia di Alessandria).

