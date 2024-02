Bandecchi annuncia le dimissioni da sindaco di Terni su Instagram

Il primo cittadino del comune umbro con un video di pochi secondi ha comunicato che abbandonerà il suo ruolo. Era finito al centro delle polemiche per le sue frasi sessiste e offensive pronunicate più volte in Consiglio comunale. "Motivi di carattere politico"

Stefano Bandecchi ha annunciato le dimissioni da sindaco di Terni con un video su Instagram diretto ai suoi cittadini. "Ho già dato le dimissioni. Attraverso questo video lo comunico a tutti così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quale stupidaggine potranno dire", le parole usate dall'ormai ex primo cittadino, che spiega di aver comunicato la sua decisione alla giunta e ai consiglieri comunali.

"I motivi sono di carattere politico. Continuo ad essere il segretario di Alternativa popolare. Ma non farò più, da qui a 20 giorni, il sindaco di Terni, così non rischieremo di avere a Terni una 'dittatura bandecchiana'. Ma la mia esprienza politica va avanti".

Bandecchi aveva creato molte polemiche il 22 gennaio scorso per delle frasi sessiste pronunciate durante il Consiglio comunale. Come spiegato nel video, Bandecchi è ancora a capo del movimento Alternativa popolare con cui intende candidarsi alle elezioni europee, come aveva raccontato in questa intervista al Foglio.