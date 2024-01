Il truce Bandecchi arruola Cardinali, (ex) dirigente della Cgil. Intervista al neo assessore

Il sindaco di Terni ha affidato al sindacalista di lungo corso la delega allo Sviluppo economico. "Siamo completamente diversi, ma ci accomuna l’impegno per la città. Certe volte serve pragmatismo. Le sue parole sulle donne? Io non mi esprimerei mai così. Dopo 30 anni di militanza, giusto mettersi direttamente in gioco"

Dalla Cgil alla giunta Bandecchi. Assessore, i suoi (ex) colleghi proprio non se lo spiegano, come è arrivato a questa decisione? “Questa scelta rappresenta un passo ulteriore del mio impegno. Nella mia esperienza, spesso mi sono trovato a fare i conti con una politica assente. Ho pensato fosse giusto mettermi in gioco”. Da qualche giorno Sergio Cardinali è stato nominato assessore a Terni con deleghe allo Sviluppo economico, ai Rapporti con le multinazionali e con i sindacati.