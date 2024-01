“Il Pd lottizava la Rai? Io e Schlein non c'eravamo. Conte? In Cda vota con la destra”. Parla Ruotolo

“Il sit-in sotto la Rai? Certo che si farà, stiamo organizzando la giornata, non è che se non vengono i 5 stelle battiamo in ritirata”. Sandro Ruotolo, ex inviato di Michele Santoro, oggi responsabile informazione del Pd di Elly Schlein di ritrattare non ha alcuna intenzione. Qualcuno vi ha preso in giro: non proprio una grande idea un sit-in il giorno in cui inizia Sanremo. “E invece no”, dice. “E’ una bella scelta, questi s’inventano ogni giorno una cosa, come questa propaganda ingannevole sui mille euro agli anziani, non c’è tempo da perdere, bisogna intervenire subito”. Per Conte comunque il vostro partito non è credibile: “Non sarà facile eguagliare il record dei servizi confezionati negli anni per soffiare il vento del consenso a favore del Pd”, attacca. Un po’ come se l’ex premier dicesse: siete quelli che più di tutti hanno lottizzato la Rai con quale faccia scendete in piazza? “Ai tempi, non c’eravamo né io, né Elly Schlein, non possiamo mica tornare indietro, non c’è mai stata una governance indipendente, ma noi oggi lavoriamo per quello, in ogni caso è impossibile non vedere quello che sta succedendo: Meloni attacca Repubblica, Report, Saviano. L’allarme non lo lancia il Pd, lo stanno lanciando i sindacati e le organizzazioni europee, l’Italia è monitorata attentamente, è in corso un attacco alla libertà d’informazione”.

