Secondo Repubblica il Tg1 non dà spazio al Pd. Non è così

Il quotidiano accusa il telegiornale Rai di non dare spazio a Schlein, ma i dati dell'Osservatorio di Pavia e dell'Agcom dicono esattamente il contrario: la segretaria è la leader più esposta. Addirittura sopra Meloni e Mattarella

Il quotidiano La Repubblica in un pezzo sul suo sito web di oggi (rimosso ora dall'homepage) sostiene che a dicembre Schlein sia stata oscurata dal Tg1 e siano stati destinati solo 30 secondi al Pd. L'articolo prosegue spiegando che per l’opposizione parla solo Conte “ritenuto più congeniale alla narrazione sovranista”. Sempre Repubblica scrive che “la strategia dei tg pubblici, in particolare del Tg1, è esaltare il leader della maggioranza e soprattutto la premier Meloni e oscurare la sua principale oppositrice Elly Schlein, premiando invece l’altro, ovvero Giuseppe Conte”.

Dalla lettura dei dati dell’Osservatorio di Pavia relativamente al periodo 1-31 dicembre però risulta esattamente il contrario. Nel mese di dicembre, al Tg1 la Schlein è stata addirittura la leader più esposta. Addirittura più di Mattarella e Meloni. Per l'Osservatorio di Pavia a dicembre 2023 la segretaria del Pd ha cumulato un "tempo presenza", ovvero minutaggio che contiene interviste o interventi diretti, di 10 minuti, contro i soli 8 degli altri soggetti più rappresentati, ovvero la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per Giuseppe Conte, invece, il tempo di parola è stato di soli 6 minuti. Sul tempo totale, quello in cui si parla anche indirettamente del soggetto interessato, Schlein scala in terza posizione, dopo la premier e il presidente della Repubblica, ma comunque davanti a tutti gli altri leader di partito, sia di maggioranza, sia di opposizione. Anche guardando i dati relativi ai partiti a dicembre, a differenza di quanto scrive Repubblica, il Pd è stato molto presente, secondo solo a FdI. Precisamente i dem hanno avuto una copertura di 10 minuti di tempo totale (ovvero di attenzione complessiva al partito anche citato indirettamente) e di 12,7 minuti di "tempo direttamente gestito", e dunque di interviste o interventi. Nello stesso periodo FdI ha avuto meno tempo totale (7,9 minuti) e poco più tempo direttamente gestito (13,9 minuti). Il M5s (e tutti gli altri partiti) è indietro: 7,7 minuti di tempo totale e 11,1 di tempo direttamente gestito.

I dati dell'osservatorio di Pavia sono confermati anche dal report mensile sul pluaralismo politico-istituzionale in televisione curato dall'Agcom: Schlein supera Mattarella e Meloni in tutte le edizioni del Tg1 (è il dato maggiore di tutti i telegiornali delle altre testate Rai). La segretaria del Pd è la prima classificata per tempo di parola con il 7,85 per cento del tempo totale, seguita da Sergio Mattarella (6,12%), e Giorgia Meloni (5,6%). Sempre seguendo le rilevazioni Agcom su tutte le edizioni del Tg1 il Pd nel complesso, dal 1 al 31 dicembre ha il 17,73% di tempo di parola di tutti i partiti, preceduto solo da Fratelli d’Italia con il 19,82%.