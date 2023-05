Ruotolo attacca il decreto Fuortes: “Noi del Pd fermeremo Meloni insieme all'Usigrai”

L'ex giornalista, oggi responsabile dell'Informazione nella segreteria di Elly Schlein, prepara la battaglia: "Fanno una norma ad personam per raggirare la legge e preparano un giro di nomine, ma il monocolore di centrodestra in tv non è possibile, sul pluralismo ci mobiliteremo"

“Quello che sta accadendo è scandaloso. Il governo ha approvato una norma ad personam, anzi, contra personam per far fuori il vertice dell’azienda e far partire un valzer per occupare la Rai, ma li fermeremo”. Sandro Ruotolo, una vita da giornalista televisivo al fianco di Michele Santoro, una passione per l’antimafia e una legislatura, la scorsa, a palazzo Madama con Leu, attacca l’esecutivo che questa sera ha approvato una norma che costringe al pensionamento i sovrintendenti dei teatri lirici di più di 70 anni. Decadrà dunque il sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli Stéphane Lissner. Al suo posto, dopo aver lasciato il settimo piano di viale Mazzini, verrebbe nominato proprio Fuortes. Un’opereazione che consentirebbe a Meloni di scegliere come nuovo ad di viale Mazzini Roberto Sergio, l’attuale direttore di Radio Rai e come dg l’uomo Rai di FdI, Giampaolo Rossi.