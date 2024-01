L'Antitrust boccia l'Atac e obbliga Gualtieri a bandire una gara (grazie al Pnrr)

Fallisce il tentativo di Roma Capitale di rinnovare l'affidamento all'azienda del trasporto pubblico: la riforma approvata da Draghi e confermata da Meloni cambia le carte in tavola. La via d'uscita è una graduale apertura alla concorrenza

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha bocciato l’affidamento diretto ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale per Roma Capitale. L’Antitrust impugnerà, quindi, di fronte al Tar la delibera con cui il sindaco Roberto Gualtieri rinnova il contratto di servizio per il periodo 2024-2027, giudicando gli argomenti impiegati per giustificare tale scelta “carenti, non documentate e contraddittorie”. Si tratta del primo effetto della riforma dei servizi pubblici locali adottata, nell’ambito del Pnrr, dal governo guidato da Mario Draghi e confermata dal governo di Giorgia Meloni. E costituisce un precedente potenzialmente rivoluzionario, perché mette in discussione l’intera organizzazione dei servizi pubblici locali nella maggioranza dei comuni italiani.