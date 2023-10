Nella capitale è caos cantieri, ma Gualtieri va avanti

Da lungotevere a piazza Venezia, i cantieri per il Giubileo e per la metro C fanno impazzire i romani. Per le strade del centro il traffico è in tilt. E però, potrebbe obiettare qualcuno, che nel 2025 si sarebbe celebrato l’Anno santo lo si sapeva almeno dal giubileo ordinario precedente, quello di 23 anni fa. Insomma, non ci si poteva organizzare un po’ meglio? Ieri, replicando alle polemiche, il sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assemblea dell’Anci a Genova, si è difeso: “Mi prendo la responsabilità del fatto che Roma ora è un grande cantiere. Sì può sempre fare di più, migliorare le cose, migliorare come vengono comunicate…solo una cosa non si può fare: per paura di irritare i cittadini rimandare le opere necessarie e scaricarle su chi verrà dopo. A Roma – ha aggiunto – questa cosa è successa spesso in passato e così ora la città si ritrova, ad esempio, senza metropolitane”. Nonostante i disagi soprattutto su piazza Venezia, un cantiere aperto da pochi giorni e che per completare la stazione della metro C durerà 11 anni, il sindaco ha rivendicato la scelta: “Quando mi hanno detto che la stazione metro C a piazza Venezia l’avremmo dovuta far partire dopo le elezioni ho detto no. Bisogna avere i nervi saldi, intervenire quando si compiono degli errori, ma bisogna andare avanti. I romani capiscono”. Capiranno davvero? Su questo il sindaco forse sbaglia, ma sul resto ha in gran parte ragione. I due cantieri che stanno generando in questi giorni le maggiori polemiche sono, sembra incredibile, delle incompiute del passato. Il sottovia di piazza Pia, opera simbolo del Giubileo che consentirà la pedonalizzazione dell’area che collega Castel Sant’Angelo a San Pietro, era stata progettata già nel 2000. Mentre la stazione Venezia della metro C, se la progettazione (e in parte i lavori della linea) non si fossero arenati tra la fine della giunta Alemanno e durante le giunte di Marino e Raggi, oggi saremmo molto più avanti. Ma c’è una domanda ancora più incredibile. Com’è possibile che si fermi il traffico a piazza Venezia, cuore della zona a traffico limitato del centro storico, quell’area insomma dove di auto quasi non dovrebbero circolarne? La risposta lascia di stucco. La Ztl di Roma è un colabrodo. I permessi per accedere sono circa 300 mila. Un numero gigantesco. Il Campidoglio ne è consapevole e lavora a una stretta. Una parziale è arrivata circa un mese fa e riguarda i permessi d’accesso per i disabili. Fino a settembre a chi aveva diritto venivano forniti tre pass che – udite, udite – potevano essere utilizzati contemporaneamente. Politiche inclusive per disabili con il dono dell’ubiquità. Dopo la stretta del Campidoglio i permessi sono stati ridotti a due e possono essere usati uno per volta.

