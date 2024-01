Baby grane per Elly. I giovani dem vogliono il congresso e sono pronti a manifestare

Non ci sono solo il medio oriente, la guerra in Ucraina, il risiko delle regionali e la scelta di candidarsi, o meno, alle europee. Dalle parti della segretaria del Pd, Elly Schlein, ora è scoppiata anche la grana dei giovani dem. Sabato alcuni militanti dell’organizzazione giovanile del Pd, i giovani democratici, si sono incontrati a Roma per chiedere di convocare un congresso che manca da 4 anni. Dopo la riunione era prevista anche una rumorosa sfilata sotto la sede del Nazareno con l’obiettivo di “fare casino”, come spiegavano alcuni ragazzi presenti alla riunione. Ma appena un’ora prima il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi, ha convocato i tre candidati alla segreteria dei Gd in un incontro che si terrà domattina alle 11, promettendo regole chiare e una data definitiva. I tre nomi sono Claudio Mastrangelo (abruzzese e membro della direzione nazionale), Paolo Romano (consigliere regionale in Lombardia e di area Schlein) e Tommaso Sasso (che lavora in Campidoglio con il sindaco Roberto Gualtieri, vicino al deputato Claudio Mancini e al responsabile esteri del Partito democratico Beppe Provenzano).

