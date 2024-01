Nella comfort zone dell'antifascismo, il Pd ha perso la sua agenda

Il conclave convocato dal Partito democratico la scorsa settimana a Gubbio doveva essere una prova di forza del partito più importante dell’opposizione ma si è rivelato una manifestazione di debolezza pur essendo il conclave stesso particolarmente coerente con la linea politica adottata dalla linea del Pd, sintetizzabile con una parola di tre lettere: boh. Boh nel senso più nobile del termine. Così come è difficile capire quale sia la linea del Pd su molti fronti (non è un errore di comunicazione non comunicare cosa pensi il Pd davvero sul lavoro, sul Patto di stabilità, sull’Ucraina, sul medio oriente, sul mercato elettrico, sui diritti, è una scelta politica: dare all’elettore la possibilità di poter pensare che il Pd sia pronto a sostenere una tesi ma anche il suo contrario), allo stesso modo è molto difficile capire quale sia la parola d’ordine partorita dal conclave umbro, a parte un fiero, sano e gagliardo appello lanciato dal partito di Elly Schlein contro la deriva fascista del paese (per il prossimo conclave del Pd, stamperemo qualche copia omaggio di un libriccino di Esopo, intitolato Al lupo, al lupo). Boh, appunto.

