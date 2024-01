Schlein in Gubbio: attacca Meloni, “no armi a Israele”. Un cinema

Il secondo giorno del conclave Pd a Gubbio arriva la segretaria (il primo lo ha saltato per vedere un film). Invita l'Europa a "non vendere armi a Israele" e se la prende con i giornalisti per il racconto troppo giocoso dell'iniziativa. Gianni Cuperlo intanto gioca a biliardo

Gubbio (Perugia). A Gubbio, san Francesco aveva ammansito il lupo mentre il Pd si è lasciato sbranare. Peppe Provenzano, alle otto di mattina, torna a Roma per commemorare Emanuele Macaluso. Lorenzo Guerini non c’era. Andrea Orlando, alle 11, era già a Genova. Il secondo giorno è peggio del primo. Chi può, scappa. Dopo la doccia. Il disastro del seminario, all’hotel “Ai Cappucini”, si compie interamente quando Elly Schlein svela il motivo della sua assenza, il primo giorno: “Non ero presente perché sono andata al cinema a vedere ‘Kripton’, un film bellissimo sul disagio mentale”. E’ una frase di smisurata tenerezza, politica, solo che fuori ci sono droni, le Iene, una carovana di giornalisti che attende di sapere se si candida. Dice pure che l’Europa non deve “vendere armi a Israele per evitare nuovi crimini di guerra”. Scrivere ancora dell’evento è come macchiarsi d’abuso d’ufficio.