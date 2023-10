Piccoli democratici crescono (in attesa dell'eterno congresso)

Gli under 30 del Pd sono alle prese con un'odissea congressuale che non finisce più, decisi a votare entro l’anno ma ancora in mezzo al mare. In campo Tommaso Sasso e Claudio Mastrangelo

Fare in piccolo quel che è stato fatto in grande: è una parola, a guardare la situazione dal lato Giovani democratici. Gli under 30 pd, infatti, sono alle prese non da mesi, ma da anni, con un’Odissea congressuale che non finisce più, anche se, all’arrivo di Elly Schlein, la segretaria eletta in nome e per conto dello svecchiamento del partito, si era sperato fosse la volta buona, dopo una lunga anticamera, un consolato e una sorta di commissariamento.